إعلامي: الماضي والحاضر يؤكدان قدرة منتخب مصر على صنع التاريخ أمام الأرجنتين

أعرب الإعلامي محمد سعيد عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق إنجاز جديد خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من البطولة.

وكتب محمد سعيد عبر حسابه على "فيسبوك": "منتخب مصر اليوم على موعد مع كتابة تاريخ جديد وكبير جدًا بإذن الله. مصر تقدر، والماضي والحاضر بيقول كده، مع البرازيل ومع إيطاليا في الأحداث الكروية الكبرى دائمًا منتخبنا في الموعد. بإذن الله هنكسب وهنوصل للدور ربع النهائي في كأس العالم FIFA 2026."

وتترقب الجماهير المصرية المباراة التاريخية التي تجمع الفراعنة مع منتخب الأرجنتين، بعدما نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) في دور الـ32، ليواصل كتابة فصل جديد من الإنجازات في المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر والأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى مواصلة مشواره التاريخي في البطولة، وتحقيق مفاجأة جديدة ببلوغ الدور ربع النهائي على حساب المنتخب الأرجنتيني، في مواجهة تحظى بترقب جماهيري وإعلامي واسع.