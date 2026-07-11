لا للعنصرية.. محمد ثروت: معايا كل الفضايح بتاعت الفيفا في جعبتي

انتقد الفنان محمد ثروت، أداء الفيفا في إدارة مباريات كأس العالم خاصة في مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من المونديال .

وقال محمد ثروت، خلال برنامج "قبل الماتش"، المذاع على قناة صدى البلد: "من موقعي هذا أقول: لا للعنصرية، لا للسمسية، لا للحمصية، وتعيش الإسماعيلية، وتعيش كل مدن القناة، أقول الكلام ده في وش أي حد".

وتابع: "الواحد مكنش عاوز يطلع ولا يتكلم، بس أنا طالع النهارده معايا كل الفضايح بتاعت الفيفا في الجعبة بتاعتي، الجعبة دي أكبر من المقطف، يا ريت نركز، بقول تاني: لا للعنصرية، إحنا كسبنا الماتش قدام الأرجنتين، ولكن خسرنا بسبب 60 مليار دولار، ده مولد، وهو فيه صاحب كباريه بيخسر ولا بيحط فلوس غير لما يعرف إنه هيكسب أضعافها خمس أو ست مرات".

