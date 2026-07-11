"اتحاد شركات التأمين" يهنئ أبطال منتخب مصر على الأداء المشرف في بطولة كأس العالم

تقدم اتحاد شركات التأمين المصرية بخالص التهنئة إلى أبطال منتخب مصر الوطني والجهازين الفني والإداري، بمناسبة الأداء المشرف والنتائج المميزة التي حققها المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي عكست الروح القتالية والإصرار والعزيمة، وقدمت صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مؤكدًا فخره بما يقدمه أبناء الوطن من إنجازات ترفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم / السبت/ ، أن التكريم الذي حظي به المنتخب يعكس حجم التقدير لما بذله اللاعبون من جهد وإخلاص، وما حققوه من إنجاز أسعد ملايين المصريين.

وأعرب الاتحاد عن خالص أمنياته بمواصلة النجاحات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة الكرة المصرية وتُسعد الجماهير.