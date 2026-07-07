وصلة ضحك من محمد ثروت خلال تقديم برنامج "قبل الماتش" على قناة صدى البلد

أطلق الفنان محمد ثروت وصلة من المزاح خلال تقديمه برنامج "قبل الماتش"، الذي يُعرض على شبكة قنوات صدى البلد، كاشفًا بطريقته الكوميدية عن تلقيه "هدية" من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا ضاحكًا: "مستر بلاتر جابلي هدية.. رئيس الفيفا السابق صاحبي".

وأضاف ثروت، في إطار الفقرة الساخرة بالبرنامج، أنه بدلًا من إجراء عملية قلب مفتوح، "هيركبولي بلتير"، في تعليق طريف أثار تفاعلًا واسعًا، مستغلًا التشابه اللفظي بين اسم بلاتر وبعض المصطلحات الطبية، ضمن الأسلوب الكوميدي الذي يميز حلقات البرنامج.

ويُعد برنامج "قبل الماتش" من البرامج الرياضية الترفيهية الساخرة، ويجمع بين التعليق الكوميدي على كواليس وأحداث مباريات كرة القدم، ويقدمه الثنائي الفنان محمد ثروت والإعلامي عمرو رمزي عبر شبكة قنوات صدى البلد، مقدمًا محتوى يمزج بين الرياضة والكوميديا بأسلوب خفيف.