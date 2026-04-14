جمال رائف: التحرك المصري الإنساني كان ركيزة أساسية لدعم صمود غزة

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن مصر تعاملت منذ بداية الحرب على غزة مع الملف الإنساني كأولوية ثابتة، انطلاقًا من قناعة بأن استمرار تدفق المساعدات يمثل عاملًا حاسمًا في حماية الفلسطينيين من أي محاولات للتهجير.

وقال جمال رائف، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن القاهرة نجحت في الدمج بين الجهود السياسية والإغاثية، حيث ارتبطت كل التفاهمات ووقفات التهدئة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أن وصول المساعدات بأعداد كبيرة، وصلت في بعض الفترات إلى مئات الشاحنات يوميًا، ساهم في تعزيز صمود السكان وإفشال محاولات فرض واقع جديد على الأرض.