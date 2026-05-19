لأول مرة بدون محمد صلاح.. ليفربول يكشف عن قميصه الجديد| تفاصيل

كشف نادي ليفربول رسمياً عن قميصه الجديد لموسم 2026/2027، وبدأ الترويج له عبر الحسابات الرسمية. وللمرة الأولى منذ 9 سنوات، غاب النجم المصري محمد صلاح عن جلسة التصوير والحملة الترويجية للطقم الأساسي.



وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:رسميًــــــــا

للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. ليفربول يكشف عن قميصه الجديد بدون محمد صلاح".





ويأتي غياب صلاح عن الإعلان بعد تأكد رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليضع نهاية لمسيرة تاريخية استمرت داخل «آنفيلد» منذ عام 2017، حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية، وأصبح أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.

ومن المنتظر أن يظهر ليفربول بالقميص الجديد للمرة الأولى خلال مواجهة برينتفورد المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.