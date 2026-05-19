برلماني يطالب بخطة عاجلة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي ومعالجة أزمة الروائح بالقناطر الخيرية

طالب النائب سمير البيومي الحكومة بوضع خطة واضحة وعاجلة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي الممولة من المنح، مؤكدًا وجود أزمة في تنفيذ تلك المشروعات، خاصة المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي، بسبب غياب جدول زمني محدد وآليات واضحة للإنجاز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مقدمة من صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 400 ألف دولار، لتمويل إعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وكشف “البيومي” عن وجود أزمة بيئية بمحطة الصرف الصحي بمدينة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى عدم وجود نظام لمعالجة الروائح داخل المحطة، ما يتسبب في معاناة مستمرة للأهالي بسبب الانبعاثات والروائح الكريهة.

وأكد النائب موافقته على اتفاقية المنحة، موضحًا أنها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، كما أنها تستهدف مشروعًا حيويًا يمس حياة المواطنين، من خلال دعم استدامة عمل المحطة وتحسين أنظمة التحكم في الانبعاثات والروائح.

كما طالب الحكومة بسرعة إدخال خدمات الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة بمركز ومدينة القناطر الخيرية، خاصة المناطق القريبة من المزارات السياحية، مثل عزبة دار الكتب وعزبة الأهالي، رغم افتقارها حتى الآن إلى خدمات الصرف الصحي.

واختتم النائب كلمته بالمطالبة بإعداد تقرير مفصل حول أوجه صرف المنحة، على أن يتم عرضه على مجلس النواب لمتابعة تنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه.