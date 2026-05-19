الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس إسكان النواب يستعرض اتفاقية منحة بـ400 ألف دولار لتطوير دراسات محطة أبو رواش للصرف الصحي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار.

وأوضح شلبي أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، خاصة في محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن محطة أبو رواش تُعد أحد أهم محاور منظومة المعالجة نظرًا لطاقتها الاستيعابية الكبيرة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب ارتباطها بمشروع تطوير محطة شبرامنت لتحقيق التكامل التشغيلي بين المحطات.

وقال إن الاتفاقية تستهدف تمويل مرحلة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، والتي تشمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية ووثائق الطرح، إضافة إلى تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل مخاطر التغيرات المناخية، بما يضمن تجهيز المشروع للتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف رئيس اللجنة أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عبر وحدة مخصصة لإدارة المشروع، مع الالتزام بإعداد تقارير دورية والخضوع لرقابة مالية وإدارية دقيقة، وتطبيق قواعد المشتريات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

وأكد شلبي أن المنحة لا تُرد ولا ترتب أي أعباء مالية أو مديونية على الدولة، مشيرًا إلى أنها تسهم في إعداد مشروعات جاهزة للطرح والتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي بما ينعكس على الصحة العامة وجودة البيئة.

أحمد شلبي لجنة الإسكان مجلس النواب مياه الصرف الصحي

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
