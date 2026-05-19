برلماني: مساهمة مصر في صندوق النقد العربي يعكس المكانة الحقيقية للدولة

أكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب أن القرار المعروض بشأن المساهمة في صندوق النقد العربي لا يتعلق فقط بمساهمة مالية، وإنما يعكس المكانة الحقيقية للدولة المصرية بين أشقائها العرب، مشيرًا إلى أن مصر تُعد ثالث أكبر مساهم في الصندوق، كما أنها من أكثر الدول استفادة من موارده، بما يؤكد قدرة الدولة على حسن توظيف أدوات التعاون العربي لخدمة مصالح شعبها.

وأضاف بدران خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار “زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق”أن ما تحقق يأتي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي استعادت لمصر دورها العربي والإقليمي، وجعلتها قلب الأمة العربية النابض، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحملت مسؤولياتها القومية بثقة واقتدار في مختلف القضايا والملفات العربية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مساهمة مصر في صندوق النقد العربي لا تعني فقط ضخ أموال، بل تحمل رسالة واضحة بأن القاهرة ستظل دائمًا سندًا لأشقائها العرب، وقاطرة للاستقرار والتنمية، وصوتًا عربيًا قويًا يحظى بالاحترام والتقدير.

وأوضح بدران أن موافقة مجلس النواب اليوم على القرار تمثل تأكيدًا جديدًا على أن الدولة المصرية ستظل في مقدمة الصف العربي قيادةً ومسؤوليةً وتأثيرًا، معلنًا موافقته على الاتفاقية.