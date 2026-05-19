قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
سلوي ضحية زوجها قتلها أمام أولادها.. ووالدها: كانت بتشتغل وتصرف علي البيت
الكونغو تعلن وفاة 131 شخصًا جراء تفشي إيبولا.. والصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية
تحت رعاية انتصار السيسي.. شروط ورابط التقديم في مبادرة فرحة مصر لتجهيز العرائس
الديون تهدد الأسر المصرية.. تحرك برلماني عاجل بشأن فوضى التمويل الاستهلاكي
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسالة محمد صلاح تُشعل أنفيلد.. ليفربول يفتح ملف خلافة سلوت و4 أسماء تتصدر المشهد| ايه الحكاية؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

دخل ليفربول دائرة القلق بعد موسم وُصف بأنه من الأكثر إحباطا في السنوات الأخيرة، بعدما فشل الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي وودع بقية البطولات دون أي تتويج.

موسم محبط يضع ليفربول تحت الضغط

 النتائج المتذبذبة والخسائر المتكررة وضعت الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت تحت مجهر الانتقادات، ودفعت الإدارة لفتح نقاش داخلي حول مستقبل القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

آرني سلوت مدرب ليفربول

الخسارة الأخيرة أمام أستون فيلا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تلقى الفريق هزيمته رقم 12 في الدوري، ما عمق حالة الإحباط داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

رسالة محمد صلاح كلمات أشعلت الأزمة

وسط هذه الأجواء، جاءت تصريحات محمد صلاح عبر منصة "إكس" لتزيد المشهد سخونة.

الفرعون المصري، الذي يستعد لمغادرة أنفيلد هذا الصيف بعد رحلة تاريخية، عبّر بوضوح عن غضبه من تراجع مستوى الفريق.

محمد صلاح

وأكد محمد صلاح أن ليفربول فقد هويته الهجومية وهيبته التي أرعبت المنافسين لسنوات، مشددا على أن الفوز بمباريات متفرقة لا يليق بتاريخ النادي، وأن الحد الأدنى المطلوب هو العودة للمنافسة الحقيقية والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كلمات صلاح لاقت تفاعلا واسعا من زملائه وجماهير النادي، واعتبرها كثيرون رسالة غير مباشرة إلى الجهاز الفني والإدارة بضرورة تصحيح المسار سريعًا.

إدارة ليفربول تتحرك 4 أسماء على قائمة الخلافة

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، بدأت إدارة ليفربول دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين بارزين تحسبا لاحتمال إقالة سلوت، رغم أنه لا يزال مرشحا للاستمرار.

سيباستيان هونيس مفاجأة شتوتغارت

المدرب الألماني سيباستيان هونيس لفت الأنظار بقيادته شتوتغارت إلى مستويات مميزة والتأهل إلى دوري الأبطال، بأسلوب هجومي منظم أعاد الفريق إلى الواجهة.

 يوليان ناغلسمان الخيار المعقد

يحظى بإعجاب مسئولي ليفربول منذ سنوات، لكن ارتباطه بعقد طويل مع منتخب ألمانيا حتى 2028 يجعل المفاوضات محتملة الصعوبة. 

ماتياس يايسله بصمة تكتيكية مع الأهلي

المدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي فرض نفسه بقوة بفضل أفكاره التكتيكية الحديثة، ما جعله يدخل دائرة الترشيحات الأوروبية.

 أندوني إيراولا مفاجأة بورنموث

ويكمل القائمة المدرب الإسباني ، المدير الفني لنادي بورنموث، فقد يكون الاسم الأقرب، خاصة مع التقارير التي تشير إلى رحيله هذا الصيف بعد نجاحه في تقديم كرة قدم جريئة واقترابه من المشاركة الأوروبية.

القرار الحاسم يقترب
حتى الآن، لم يُحسم مصير سلوت رسميًا، لكن المؤكد أن إدارة ليفربول لم تعد تغض الطرف عن تراجع النتائج.

 رسالة محمد صلاح، وضغط الجماهير، وقائمة الأسماء البديلة جميعها مؤشرات على صيف ساخن في أنفيلد قد يشهد تغييرا فنيا كبيرًا يعيد رسم ملامح الفريق للموسم المقبل.

ليفربول أستون فيلا محمد صلاح إدارة ليفربول دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة على كوبا

الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة على كوبا

الأمم المتحدة تأسف لاستمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله رغم تمديد وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة تأسف لاستمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله

النفط الكويتي يرتفع إلى 124.63 دولار للبرميل

النفط الكويتي يرتفع إلى 124.63 دولار للبرميل

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد