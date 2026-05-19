رسالة محمد صلاح تُشعل أنفيلد.. ليفربول يفتح ملف خلافة سلوت و4 أسماء تتصدر المشهد| ايه الحكاية؟

دخل ليفربول دائرة القلق بعد موسم وُصف بأنه من الأكثر إحباطا في السنوات الأخيرة، بعدما فشل الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي وودع بقية البطولات دون أي تتويج.

موسم محبط يضع ليفربول تحت الضغط

النتائج المتذبذبة والخسائر المتكررة وضعت الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت تحت مجهر الانتقادات، ودفعت الإدارة لفتح نقاش داخلي حول مستقبل القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

الخسارة الأخيرة أمام أستون فيلا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تلقى الفريق هزيمته رقم 12 في الدوري، ما عمق حالة الإحباط داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

رسالة محمد صلاح كلمات أشعلت الأزمة

وسط هذه الأجواء، جاءت تصريحات محمد صلاح عبر منصة "إكس" لتزيد المشهد سخونة.

الفرعون المصري، الذي يستعد لمغادرة أنفيلد هذا الصيف بعد رحلة تاريخية، عبّر بوضوح عن غضبه من تراجع مستوى الفريق.

وأكد محمد صلاح أن ليفربول فقد هويته الهجومية وهيبته التي أرعبت المنافسين لسنوات، مشددا على أن الفوز بمباريات متفرقة لا يليق بتاريخ النادي، وأن الحد الأدنى المطلوب هو العودة للمنافسة الحقيقية والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كلمات صلاح لاقت تفاعلا واسعا من زملائه وجماهير النادي، واعتبرها كثيرون رسالة غير مباشرة إلى الجهاز الفني والإدارة بضرورة تصحيح المسار سريعًا.

إدارة ليفربول تتحرك 4 أسماء على قائمة الخلافة

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، بدأت إدارة ليفربول دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين بارزين تحسبا لاحتمال إقالة سلوت، رغم أنه لا يزال مرشحا للاستمرار.

سيباستيان هونيس مفاجأة شتوتغارت

المدرب الألماني سيباستيان هونيس لفت الأنظار بقيادته شتوتغارت إلى مستويات مميزة والتأهل إلى دوري الأبطال، بأسلوب هجومي منظم أعاد الفريق إلى الواجهة.

يوليان ناغلسمان الخيار المعقد

يحظى بإعجاب مسئولي ليفربول منذ سنوات، لكن ارتباطه بعقد طويل مع منتخب ألمانيا حتى 2028 يجعل المفاوضات محتملة الصعوبة.

ماتياس يايسله بصمة تكتيكية مع الأهلي

المدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي فرض نفسه بقوة بفضل أفكاره التكتيكية الحديثة، ما جعله يدخل دائرة الترشيحات الأوروبية.

أندوني إيراولا مفاجأة بورنموث

ويكمل القائمة المدرب الإسباني ، المدير الفني لنادي بورنموث، فقد يكون الاسم الأقرب، خاصة مع التقارير التي تشير إلى رحيله هذا الصيف بعد نجاحه في تقديم كرة قدم جريئة واقترابه من المشاركة الأوروبية.

القرار الحاسم يقترب

حتى الآن، لم يُحسم مصير سلوت رسميًا، لكن المؤكد أن إدارة ليفربول لم تعد تغض الطرف عن تراجع النتائج.

رسالة محمد صلاح، وضغط الجماهير، وقائمة الأسماء البديلة جميعها مؤشرات على صيف ساخن في أنفيلد قد يشهد تغييرا فنيا كبيرًا يعيد رسم ملامح الفريق للموسم المقبل.