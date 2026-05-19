خبير اقتصادي: مصر حققت طفرة في الزراعة والطاقة رغم التحديات السكانية

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة، أن تقييم التطورات في قطاعات الزراعة والطاقة في مصر يجب أن يتم من خلال مقارنة وضع عام 2014 بما تحقق حتى عام 2026، مشيرًا إلى حدوث تحسن كبير في الإنتاج والبنية التحتية.

وقال عمرو سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرقعة الزراعية كانت محدودة نسبيًا في 2014، مع تعرض جزء منها للتآكل بسبب التوسع العمراني والتصحر، إلا أن الدولة عملت على التوسع الزراعي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج القمح وزيادة الصادرات الزراعية، إلى جانب التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي مثل “الدلتا الجديدة”، بما ساهم في دعم الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وفي ملف الطاقة، أشار إلى أن تضاعف الإنتاج خلال العقد الأخير، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتوجه الدولة نحو رفع نسبتها مستقبلًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.