للصالح العام.. إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد |مستند

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 702 لسنة 2026 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، بإبعاد أردني الجنسية خارج البلاد

نص القرار على إبعاد المدعو حمزة عمار حسين حمدان، أردني الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1995، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 20 أبريل 2026 بشأن طلب الإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ما ورد به من إجراءات.