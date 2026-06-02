تشريح وحبس.. ملابسات طعن شاب لنجل خالته بالهرم

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي لتشريح جثة شاب سدد له نجل خالته طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول الواقعة وملابساتها للوقوف على الدافع وراء ارتكاب الجريمة حيث أسفرت التحريات الأولية عن إدمان المتهم للمواد المخدرة.

تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاة شخص نتيجة إصابته بسلاح أبيض على يد نجل خالته، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشخص متأثرًا بالطعن، بينما فر المتهم هاربًا بعد ارتكاب الجريمة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم بعد ساعات من الهروب، وأقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.