مندوب روسيا بمجلس الأمن: تمدد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان غير مقبول

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مندوب روسيا بمجلس الأمن، قال إن تمدد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان غير مقبول.

كما أكد مندوب لبنان لدى مجلس الأمن، أن الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمنع تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الخلافات السياسية، مشدداً على أن الدولة تبقى الضامن الوحيد لأمن مواطنيها.

وقال مندوب لبنان في مجلس الأمن، إن إسرائيل تعمل على محو وتدمير قرى جنوب لبنان وتنتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيه، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تمنح الجهود الدبلوماسية فرصة لإعادة الاستقرار.مضيفا أن لبنان ملتزمة بـ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701.

وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف الضحايا، مشددا على أن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على تكرار الجرائم ذاتها مرارًا وتكرارًا.

واختتم أحمد عرفة، المندوب اللبناني في مجلس الأمن، كلمته بأن أن نية إسرائيل تتجلى في دعوات مسؤوليها لتوسيع نطاق العدوان واحتلال مساحات أوسع من الأراضي اللبنانية.



