كسروا المطعم| ضبط 7 أشخاص لتورطهم في مشاجرة بحلوان

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل أحد المطاعم بحلوان بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدير مطعم ، 4 عاملين بذات المطعم) طرف ثان : (3 أشخاص) بسبب خلافات بينهم حول إنتظار سيارة الطرف الثانى أمام المطعم محل عمل الطرف الأول تعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهما بإستخدام الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطرف الثانى بجرح قطعى (تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم) وتلفيات بمحتويات المطعم وبالباب الزجاجى الخاص به و سيارتين خاصتين بالطرف الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة المستخدمة فى التعدى ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

