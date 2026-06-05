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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفيفا يكشف عن الشكل الجديد لحفل ما قبل مباريات كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
قسم الرياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن شكل حفل بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وودع فيفا المشهد التقليدي لاصطفاف اللاعبين في صفين متوازيين قبل صافرة البداية.

ووفقا للنظام الجديد، سيقف كل منتخب داخل دائرة في نصف ملعبه، بمشاركة جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين. 

فيما سيتم عزف النشيدين الوطنيين بينما تحافظ المنتخبات على هذا التشكيل الجديد داخل أرضية الملعب. 

شكل كأس العالم 

كما ستشهد المراسم رفع علمين وطنيين عملاقين، أحدهما في كل نصف ملعب، في مشهد احتفالي غير مسبوق. 

وترى الفيفا أن هذا التغيير سيمنح الجماهير تجربة أكثر إبهاراً ويخلق لقطات بصرية مميزة قبل انطلاق المباريات. 

واختتمت أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة لتطوير الجانب الاستعراضي والاحتفالي للبطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

الاتحاد الدولي فيفا

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