عيدك في الجنة.. خالد سليم يسترجع صورة من طفولته مع والده

شارك الفنان خالد سليم، صورة تجمعه بوالده الراحل من طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب خالد سليم: “عيدك أكيد احلى وأسعد في الجنة حبيبي يا بابا وحشتني”.

من جانب آخر، أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه من أبرز الحفلات التي قدمها مؤخرًا، خاصة مع الحضور الجماهيري اللافت من الجاليات العربية، والذي خلق أجواء استثنائية من التفاعل والحماس.

وجاء الحفل الذي أحياه خالد سليم في مدينة لوس أنجلوس تحت عنوان “ليلة العندليب وأغاني الزمن الجميل وخالد سليم”، حيث قدّم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني الطرب العربي، شملت أعمالًا لعمالقة الغناء مثل عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة الجزائرية، إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.