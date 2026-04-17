هدى الإتربي تهنئ ياسر جلال بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هدى الإتربي، الفنان ياسر جلال بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وشاركت الإتربي صورة تجمعها بـ ياسر جلال على أغنية عيد ميلاد.

وودعت الفنانة هدى الإتربي، الموسم الرمضاني لعام 2026 برسائل مؤثرة للشخصيات التي قدمتها في مسلسلي "مناعة" و"كلهم بيحبوا مودي".

ونشرت الإتربي صورا جديدة من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي قدمة به شخصية "هالة" أمام الفنان ياسر جلال وكتبت "كلهم بيحبوا مودي بس هالة هي الوحيدة اللي عاملة حالة طوارئ في المسلسل كله بتغير وتتخانق وتزعل وترجع تضحك تاني وبتحب بطريقتها الخاصة اللي فيها جنون وهوس وكانت أكتر واحدة عاملة صداع لمودي بس أكيد ده ألطف من الهدوء الممل".