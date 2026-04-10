خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه من أبرز الحفلات التي قدمها مؤخرًا، خاصة مع الحضور الجماهيري اللافت من الجاليات العربية، والذي خلق أجواء استثنائية من التفاعل والحماس.

وجاء الحفل الذي أحياه خالد سليم في مدينة لوس أنجلوس تحت عنوان “ليلة العندليب وأغاني الزمن الجميل وخالد سليم”، حيث قدّم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني الطرب العربي، شملت أعمالًا لعمالقة الغناء مثل عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة الجزائرية، إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأكد خالد سليم أن الحفل شهد امتلاء المسرح بالكامل، مع حضور كثيف من أبناء الجاليات العربية، مشيرًا إلى أنه استطاع خلق حالة من التواصل المباشر مع الجمهور، وهو ما انعكس في الأجواء الحماسية التي سيطرت على الحفل منذ بدايته وحتى نهايته.



وكشف عن استعداده لإطلاق جولة حفلات جديدة في الولايات المتحدة خلال موسم صيف 2026، بعد تلقيه عروضًا متعددة من منظمي الحفلات، حيث من المقرر أن يحيي حفلًا في نيويورك يوم 25 يوليو، يليه حفل آخر في الأول من أغسطس، قبل أن يختتم جولته بحفل ضخم في ولاية كاليفورنيا يوم 9 أغسطس، مع عودة مرتقبة إلى لوس أنجلوس مرة أخرى.

وأشار إلى أن الموسم الصيفي المقبل سيكون حافلًا بالنشاط الفني، مؤكدًا حرصه على التواجد المستمر مع جمهوره، خاصة من الجاليات العربية في الخارج، وتقديم حفلات تحمل طابعًا مميزًا يجمع بين الأصالة والتجديد.

وعلى صعيد آخر، طرح خالد سليم أحدث أعماله الغنائية بعنوان “غالي”، والتي لاقت نجاح ورواج كبير فور طرحها عبر منصات الموسيقى، لما تحتويه من كلمات والحان رومانسية، وستكون ضمن مجموعة من الأغاني الجديدة التي يعمل عليها حاليًا، في إطار خطة فنية يسعى من خلالها لتعزيز حضوره بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مفاجآت عديدة في انتظار الجمهور، خاصة مع تنوع الأعمال التي يحضر لها، ما يجعل صيفه الغنائي هذا العام مختلفًا ومليئًا بالحيوية.