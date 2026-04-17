حفل جديد لفرقة "أنغامنا" بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً غنائيًا جديدًا لفرقة "أنغامنا" بقيادة الفنان شريف عباس، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 19 أبريل.

تأسست فرقة "أنغامنا" عام 2021، ونجحت منذ انطلاقها في تقديم تجربة فنية متنوعة تمزج بين ألوان متعددة من الغناء، تشمل الأغنية العاطفية، والموشحات، والإنشاد الديني، والغناء الشعبي، إلى جانب تقديم المنولوجات والاستعراضات الفنية، كما شاركت الفرقة في عدد من الحفلات بالمراكز الثقافية والفنية، وتضم بين أعضائها مواهب شابة من مختلف الأعمار.

ويأتي هذا الحفل في إطار دور وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، في دعم الطاقات الإبداعية الشابة وإتاحة المنصات الفنية أمامهم للتعبير عن مواهبهم، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني.

