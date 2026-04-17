مينا أبو الدهب يحتفل بزفافه في أجواء عائلية

احتفل الفنان مينا أبو الدهب، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية مبهجة.

واقتصر الحفل على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، داخل الكنيسة في أجواء من الفرح والبساطة.

أعمال مينا أبو الدهب

شارك الفنان مينا أبو الدهب، في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل ولاد الشمس.

وفي وقت سابق، تحدث الفنان مينا أبو الدهب عن دوره البارز في المسلسل الناجح "ولاد الشمس"، الذي لاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على السوشيال ميديا.

وأكد أبو الدهب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن شخصية "عباد" التي جسدها في العمل كانت تجربة فريدة، قائلًا: "دور عباد مميز جدًا، دي حاجة مكنتش متوقع نجاحها بهذا الشكل".

وأضاف أن الشخصية كانت مركبة نفسيًا وقريبة جدًا من شخصيته الحقيقية، مشيرًا إلى أن هذه النواحي النفسية العميقة هي ما جعلت الشخصية مؤثرة.

وأشاد أبو الدهب بزملائه في العمل، قائلًا: "كل ممثل كان ممتن جنبي في دوره"، معبرًا عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي حظي به الدور من الجمهور.

مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندي وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.