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خطوبة مينا أبو الدهب بطل مسلسل ولاد الشمس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطوبة مينا أبو الدهب بطل مسلسل ولاد الشمس

خطوبة مينا أبو الدهب
خطوبة مينا أبو الدهب

أعلن الفنان الشاب مينا أبو الدهب- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- عن خطبته من فتاة خارج الوسط الفني. 

ونشر مينا أبو الدهب، صورا من حفل خطبته، وعلق على الصور: «ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به.. وأكون أنا فيهم.. أنا خطبت».

خطوبة مينا أبو الدهب
خطوبة مينا أبو الدهب

أعمال مينا أبو الدهب 

شارك الفنان مينا أبو الدهب، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل ولاد الشمس. 

وفي وقت سابق، تحدث الفنان مينا أبو الدهب عن دوره البارز في المسلسل الناجح "ولاد الشمس"، الذي لاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على السوشيال ميديا.

وأكد أبو الدهب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن شخصية "عباد" التي جسدها في العمل كانت تجربة فريدة، قائلًا: "دور عباد مميز جدًا، دي حاجة مكنتش متوقع نجاحها بهذا الشكل".

وأضاف أن الشخصية كانت مركبة نفسيًا وقريبة جدًا من شخصيته الحقيقية، مشيرًا إلى أن هذه النواحي النفسية العميقة هي ما جعلت الشخصية مؤثرة.

وأشاد أبو الدهب بزملائه في العمل، قائلًا: "كل ممثل كان ممتن جنبي في دوره"، معبرًا عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي حظي به الدور من الجمهور.

مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندي وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

ودارت أحداث “ولاد الشمس” في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والدراما، حيث تناول العمل قضايا حياتية من زوايا جديدة تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية بشكل مميز.

مينا أبو الدهب ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس الفنان مينا أبو الدهب

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