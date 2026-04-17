فن وثقافة

أوبرا الإسكندرية تستعيد روائع زمن الفن الجميل في احتفالية طربية لفرقة "الموسيقى العربية للتراث"

أحمد البهى

​برعاية وزارة الثقافة المصرية، استضاف مسرح "سيد درويش" بدار أوبرا الإسكندرية مساء اليوم الخميس ١٦ ابريل  ليلة غنائية استثنائية أحيتها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو د. محمد الموجي. 

وقد خُصص برنامج الحفل للاحتفاء بإرث الموسيقار الراحل محمد فوزي وأعمال القيثارة ليلى مراد.

​شهد الحفل حضوراً لافتاً من عشاق الطرب الأصيل  حيث قدمت الفرقة برنامجاً دسماً تضمن مجموعة من أشهر ألحان محمد فوزي التي شكلت وجدان الموسيقى العربية، إلى جانب أغنيات ليلى مراد الخالدة التي أعاد نجوم الأوبرا إحياءها برؤية فنية متميزة.
​تألق خلال الحفل كوكبة من نجوم الغناء بدار الأوبرا المصرية، 
​استهلت الفرقة الموسيقية الليلة بمقطوعة "فتافيت السكر" من تأليف محمد فوزي.


​الفاصل الأول قدم خلاله الفنان محمد شوقي أغنيتي "يا جميل ياللي هنا" و"يا جارحة القلب"، بينما أبدعت الفنانة رضوى سعيد في أغنيات "كل دقة في قلبي" و"يا أعز من عيني". واختتمت الفنانة حنان عصام الفاصل بأغنيات "الدنيا غنوة" و"إنت مين إنت".

ً
​ استمرت حالة التألق مع الفنان أحمد صبري بتقديم "اضحك كرك"، والفنان ياسر سليمان في أغنيات "ويلك ويلك" و"ساكن في حي السيدة". كما أمتعت الفنانة حنان الخولي الجمهور بأداء "يا شاغلني وأنا شغلاك" و"عمري ما دقت الحب"، لتختتم الفنانة نهى حافظ البرنامج بأغنيتي "أنا قلبي خالي" و"يلا تعالى".


 


​اختُتمت الاحتفالية بفقرة جماعية ضمت الفنانين أحمد صبري، نهى حافظ، وحسن جمال، حيث قدموا أغنية "الحب له أيام" وسط تفاعل كبير من الجمهور السكندري الذي ملأ أرجاء المسرح، مؤكداً على القيمة الباقية لتراثنا الموسيقي وقدرته على جذب الأجيال المختلفة.


​يأتي هذا الحفل ضمن استراتيجية دار الأوبرا المصرية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وإعادة تقديم كنوز التراث بأسلوب يحترم ذائقة الجمهور المعاصر.

