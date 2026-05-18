عرض برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "العالم يترقب الرد الأمريكي على المقترح الإيراني بشأن مفاوضات وقف الحرب"، حيث تتواصل تطورات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تعثر واضح في مسار التفاهمات، وسط تصاعد الحديث عن شروط أمريكية جديدة، ومخاوف متزايدة من عودة التوتر إلى مسار أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

وتتمسك طهران بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها رفع العقوبات بشكل تدريجي، وتقديم ضمانات بعدم الانسحاب من أي اتفاق مستقبلي، إلى جانب الاعتراف بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو ما يبقي فجوة الخلاف قائمة بين الطرفين حتى الآن.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تدرس الرد الإيراني في ضوء هذه المحددات، مشيراً إلى أن الوصول إلى اتفاق لا يزال ممكناً، لكنه يتطلب التزاماً واضحاً من الجانب الإيراني بالشروط المطروحة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات تعثر المفاوضات، خاصة مع مؤشرات على استعدادات عسكرية في المنطقة، حيث تتابع إسرائيل تطورات الملف عن كثب، مع تقارير تشير إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي سيناريوهات محتملة خلال المرحلة المقبلة.

كما دفعت هذه التطورات عدداً من الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف تحركاتها السياسية، في محاولة لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، خاصة في ظل إدراك واسع لحساسية هذا الملف وانعكاساته المباشرة على الاستقرار الإقليمي.

وفي ظل استمرار هذا التباين، تبقى المفاوضات مفتوحة على عدة احتمالات، بين إمكانية استئناف جولات جديدة من التفاوض خلال الفترة المقبلة، أو استمرار حالة الجمود، مع تصاعد المخاوف من تحول التوتر السياسي إلى مواجهات ميدانية أوسع.

وبين مساعي التهدئة والتحركات العسكرية، تقف الأزمة الأمريكية الإيرانية عند مرحلة دقيقة، تترقب فيها الأطراف المعنية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستنجح في احتواء التصعيد، أو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوتر.