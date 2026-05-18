فيلم أسد يحافظ على صدارة الإيرادات رغم الامتحانات

واصل فيلم أسد إحتلاله لقمة إيرادات السينما المصرية حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت ٢١ ونصف مليون جنيه في أربعة أيام عرض. في ظاهرة مدهشة استمرت إيراداته في الصعود رغم انتهاء إجازة الأسبوع وتحقيق إيرادات غير مسبوقة خارج موسم الاعياد.

كل هذا رغم بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و موجات الحرارة الشديدة في الوقت نفسه استطاع الفيلم تحقيق أربعة ملايين في يوم واحد بعيدا عن الإجازات الأسبوعية.



أحداث فيلم أسد

الفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخيّة حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعبها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبري.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعبه ماجد الكدواني ضيف شرف الفيلم ، اماً الفريق الآخر يقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس . والذي يسعي لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الاوربية سنة 1876. والذي يلعبه أحمد داش

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق اكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى ابو طالب - و سكوب - عماد السيد أحمد و رودولف دعبول - و بيج تايم و توزيع شركة إمباير.

وهو من تاليف الإخوة محمد و خالد و شيرين دياب و إخراج محمد دياب و يشارك في بطولته علي قاسم وكامل الباشا وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وعمرو القاضي.