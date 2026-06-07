للمواطن والتاجر.. تعاون بين محافظة دمياط وحماية المستهلك لضبط الأسواق

استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اللواء ابراهيم مكي المشرف العام بجهاز حماية المستهلك لدمياط ومدن القناة، اليوم الأحد، في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وشيماء فهمي مدير فرع الجهاز بدمياط.

وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من جودة السلع، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وكذا نشر التوعية بين التجار بأسس حماية المستهلك.

وعلى هذا الصعيد، أكد الدكتور حسام الدين فوزي حرص المحافظة على التعاون مع الجهاز لتنفيذ هذه الاستراتيجية.