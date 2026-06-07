محافظ دمياط يشدد على تحقيق الانضباط الإداري داخل الوحدات الصحية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى وحدة طب الأسرة بالبستان، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد " المحافظ" أقسام الوحدة المختلفة، واطلع على آلية العمل بها، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتطعيمات ، كما تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه " محافظ دمياط " بفحص دفاتر الحضور والانصراف، حيث تواصل فورًا مع مدير مديرية الصحة وشدد على تحقيق الانضباط الادارى بالوحدة.

وأكد" المحافظ" حرص المحافظة على دعم القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما وجه " محافظ دمياط "بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمنظومة العمل داخل الوحدة، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة لأهالي المنطقة.