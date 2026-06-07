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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم العارضين المشاركين في معرض أوكازيون دمياط للأثاث

الغرفه التجاريه
الغرفه التجاريه
زينب الزغبي

أقامت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة  محمد عبد اللطيف فايد ، حفلا لتكريم العارضين المشاركين في معرض اوكازيون دمياط لاثاث، وكذلك تكريم  شركات النقل المشاركة تقديرًا لجهودهم الملموسة في إنجاح المعرض وخروجه بالشكل المشرف الذي يليق بالصناعة الدمياطية

ياتى ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الغرفه  التجاريه بدمياط في دعم وتنشيط الحركة التجارية والصناعية بالمحافظة.

وأكدت الغرفة التجارية بدمياط،في بيان صادر عنها اليوم،  أن هذا التكريم يأتي إيمانًا منها بأهمية دعم جميع عناصر المنظومة الإنتاجية والتجارية وتعزيز روح التعاون التي تسهم في دفع عجلة التنمية ودعم المنتج الدمياطي في الأسواق المحلية.

ويؤكد مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط استمرار جهوده في دعم وتنظيم المبادرات والمعارض التي تخدم التجار والصناع وتحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

وقد شهد الحفل حضور كلا أعضاء مجلس إدارة الغرفه التجاريه بدمياط ونخبة من  المسؤولين والقيادات التنفيذية والمهتمين بالقطاع التجاري والصناعي إلى جانب  العارضين وشركات النقل .

دمياط محافظ دمياط الغرفه التجاريه اوكازيون دمياط

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