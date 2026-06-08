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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء فاعليات اليوم الثقافى لمحافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أطلق الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، إشارة بدء فاعليات اليوم الثقافى لمحافظة دمياط، من داخل ساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

حيث شارك بهذه الفاعليات مكتبة مصر العامة بدمياط وعزبة البرج و المدينة الصديقة للنساء و وحدة أيادي مصر والهيئة العامة لتنشيط السياحة ، وتضمنت رحلات نيلية من مكتبة مصر العامة بعزبة البرج إلى ساحة الكوبرى ، شارك خلالها الأطفال من مختلف الفئات العمرية ، و تم خلالها تنفيذ ورش حكى للأطفال ومسرح عرائس ، ومسابقات ترفيهية وثقافية ، وقراءات شعرية وادبية،  إلى جانب فقرة " اعرف بلدك " للتعريف بتاريخ دمياط ومعالمها السياحية ، علاوة على إطلاق المكتبة بمبادرة " القراءة مستقبلنا" ، و كذا إطلاق هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج لبرنامج " سفراء الحضارة "

وتفقد " المحافظ " الأنشطة التى تم تنفيذها بساحة الكوبرى من خلال مكتبة مصر العامة ، وتنوعت ما بين أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتكنولوجية وموسيقية وبيئية وتنموية ويدوية وتراثية .

كما تفقد أيضًا ورش الحرف اليدوية والتراثية التى أقامتها وحدة أيادي مصر، تضمنت ورش كورشيه وإعادة تدوير قماش الجينز والبانش نيدل ، شارك خلالهم نحو ٤٠ سيدة وذلك ضمن الدورات التى اقامتها الوحدة بالمكتبة وشارك خلالها ١٤٣ سيدة ، وذلك بهدف تحقيق محاور التمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية مهاراتها ، علاوة على تفقد منتجات سيدات المدينة الصديقة للنساء، واشاد بمستوى المنتجات التى قدمها السيدات ، مؤكدًا على أهمية توسيع دائرة مشاركات السيدات بالمعارض المختلفة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهن ، وتفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " أنشطة المكتبة المتنقلة

وقام " محافظ دمياط " بتوزيع الكتب على الأطفال المشاركين بالفاعليات ، و شجعهم على القراءة والمشاركة فى الأنشطة الهادفة

وعلى هذا الصعيد ثمن محافظ دمياط جهود الجهات المشاركة و هذا التكاتف الذى أثمر عن إطلاق يوم ثقافى مميز شارك خلاله الاطفال والنشء والسيدات ، وتضمن فاعليات متميزة و غنية بالأنشطة الهادفة التى تسهم في تطوير المهارات وبناء الانسان والذى يعد من أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى المكتبه

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