أطلق الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، إشارة بدء فاعليات اليوم الثقافى لمحافظة دمياط، من داخل ساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

حيث شارك بهذه الفاعليات مكتبة مصر العامة بدمياط وعزبة البرج و المدينة الصديقة للنساء و وحدة أيادي مصر والهيئة العامة لتنشيط السياحة ، وتضمنت رحلات نيلية من مكتبة مصر العامة بعزبة البرج إلى ساحة الكوبرى ، شارك خلالها الأطفال من مختلف الفئات العمرية ، و تم خلالها تنفيذ ورش حكى للأطفال ومسرح عرائس ، ومسابقات ترفيهية وثقافية ، وقراءات شعرية وادبية، إلى جانب فقرة " اعرف بلدك " للتعريف بتاريخ دمياط ومعالمها السياحية ، علاوة على إطلاق المكتبة بمبادرة " القراءة مستقبلنا" ، و كذا إطلاق هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج لبرنامج " سفراء الحضارة "

وتفقد " المحافظ " الأنشطة التى تم تنفيذها بساحة الكوبرى من خلال مكتبة مصر العامة ، وتنوعت ما بين أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتكنولوجية وموسيقية وبيئية وتنموية ويدوية وتراثية .

كما تفقد أيضًا ورش الحرف اليدوية والتراثية التى أقامتها وحدة أيادي مصر، تضمنت ورش كورشيه وإعادة تدوير قماش الجينز والبانش نيدل ، شارك خلالهم نحو ٤٠ سيدة وذلك ضمن الدورات التى اقامتها الوحدة بالمكتبة وشارك خلالها ١٤٣ سيدة ، وذلك بهدف تحقيق محاور التمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية مهاراتها ، علاوة على تفقد منتجات سيدات المدينة الصديقة للنساء، واشاد بمستوى المنتجات التى قدمها السيدات ، مؤكدًا على أهمية توسيع دائرة مشاركات السيدات بالمعارض المختلفة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهن ، وتفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " أنشطة المكتبة المتنقلة

وقام " محافظ دمياط " بتوزيع الكتب على الأطفال المشاركين بالفاعليات ، و شجعهم على القراءة والمشاركة فى الأنشطة الهادفة

وعلى هذا الصعيد ثمن محافظ دمياط جهود الجهات المشاركة و هذا التكاتف الذى أثمر عن إطلاق يوم ثقافى مميز شارك خلاله الاطفال والنشء والسيدات ، وتضمن فاعليات متميزة و غنية بالأنشطة الهادفة التى تسهم في تطوير المهارات وبناء الانسان والذى يعد من أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة.