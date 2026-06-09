حريق هائل يلتهم مخزنا وعقارا سكنيا بالسنانية في دمياط

اندلع حريق، منذ قليل، داخل مخزن للأدوات المكتبية بمنطقة السنانية التابعة لمحافظة دمياط، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للورق، وامتدت النيران إلى العقار الموجود به المخزن. كما امتدت إلى الأدوار الاربعة بالعقار.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث بدأت عمليات السيطرة على الحريق وبالفعل تجري الآن السيطرة على الحريق.

وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة التى اندلع بها الحريق تحسبا لامتداد النيران لباقي العقارات بالمنطقة.