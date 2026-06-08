حقيقه واقعة تسىريب امتحان العلوم بالإعدادية في دمياط

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن امتحان مادة العلوم الذي أداه الطلاب اليوم، جاء متوافقاً تماماً مع مواصفات الورقة الامتحانية وخريطة منهج الفصل الدراسي الثاني والتقييمات الوزارية المقررة، دون أي خروج عن المألوف.



​أما بخصوص ما يقال عن خروج الامتحان قبل الوقت المحدد من السابعة صباحاً، فقد شدد المصدر على أنه عارٍ تماماً من الصحة.

​وأوضح المصدر أن أسئلة الامتحان استندت بشكل مباشر إلى النماذج الاسترشادية التي أتاحتها المديرية والإدارات التعليمية مسبقاً عبر صفحاتها الرسمية، لضمان تهيئة الطلاب وشغل أي ثغرات قبل دخول اللجان.

​وتهيب المديرية بأولياء الأمور والطلاب ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة أو القياس على تجارب امتحانات السنوات الماضية؛ مشيرة إلى أن اللجان المختصة بوضع الامتحانات قد تم تغييرها بالكامل منذ الفصل الدراسي الأول، مما يضمن فكراً تقييمياً جديداً يعتمد على المعايير المحدثة فقط.