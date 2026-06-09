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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر"، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة.


وشهد الاجتماع مشاركة عدد من مسؤولي وخبراء المشروع، من بينهم الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير برامج التغيرات المناخية بالبرنامج، والدكتورة زهرة مرابط، المدير التنفيذي لشركة مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب (NSCE)، والدكتور طارق السيد، رئيس فرق العمل وخبير الإدارة المائية، والمهندسة نوران المرصفي، خبير النوع الاجتماعي، ومنال منير، منسق المشروع وأخصائي بناء القدرات، والمهندس فايز بدر، خبير الإدارة المائية، والدكتور محمد الزيات، خبير الإدارة البيئية والساحلية، والدكتور حسام حسين، مدير المشروع.

وخلال الاجتماع، قدمت شركة مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب (NSCE) عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله الجدول الزمني للمشروع، والمهام والأدوار المنوطة بالجهات المعنية، وآليات التنسيق المشترك لتنفيذ خطة مواجهة الأزمات والكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المحافظة للتعامل مع المخاطر المناخية المختلفة.

وأكد نائب محافظ دمياط أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين بالمشروع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة المحافظة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية المناطق الأكثر تأثرًا بالمخاطر البيئية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

دمياط محافظ دمياط الدلتا حسام فوزى

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