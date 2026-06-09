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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ منظومة ذكية للقطاعات الخدمية في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

استقبل  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،  اليوم بديوان عام المحافظة، اللواء أركان حرب عصام خضر المستشار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  والمهندسة هيام عادل مدير إدارة الخدمات الاحترافية والمهندس مدحت يوسف مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال و هدى العراقى رئيس قسم الواقع الافتراضي ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة و المركز.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة .

تناول اللقاء عرض مفصل للخدمات التى يقدمها مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، و جهوده لدعم الجهات الحكومية بالمجالات التقنية ، كما تم استعراض مخطط التعاون لدعم رؤية التحول الرقمى و مسارات  ، دعم اتخاذ القرار من خلال استخدام التقنيات الذكية ، وتعزيز الاتاحة المعلوماتية ، والإدارة الذكية وتحسين بيئة أداء الأعمال ، علاوة على اطلاق منظومة متابعة التكليفات والقرار وكذا نظام إدارة المكتبات الذكى و نظام التوثيق الإلكتروني الذكى والاصدارات الالكترونية ومنظومة لاستطلاعات الرأى و البوابة الالكترونية .

وشهد اللقاء كذلك استعراض مجالات التوثيق ،  وهى الأفلام الوثائقية والجولات الافتراضية و الواقع المعزز ، لدعم القطاعات السياحية و الاستثمارية والقطاعات المختلفة بالمحافظات ، كما تم مناقشة آليات تفعيل نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، وتنفيذ منظومة ذكية للقطاعات الخدمية بالمحافظة لاتاحة قاعدة بيانات كاملة بخصوصها.

فيما وقد رحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بهذا اللقاء، مؤكدًا تطلع المحافظة إلى تعزيز أوجه التعاون مع المركز للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى يمتلكها ، لدعم الرؤى والاستراتيجيات التنموية .

دمياط محافظ دمياط مجلس الوزراء حسام فوزى

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