بحضور المحافظ.. توزيع لحوم الأضاحي على عمال النظافة بمدينة دمياط

شهد الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، توزيع لحوم الأضاحى على 200 عامل نظافة بمدينة دمياط، فى إطار المبادرة التى أطلقتها جمعية البر والتقوى المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، وطارق الشوربجى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وثمن محافظ دمياط جهود الجمعية لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، كما أشاد بهذه المبادرة التى تأتى فى إطار رؤية المحافظة لدعم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم المبذولة بمنظومة النظافة، والحفاظ على البيئة، كما أكد دعم المحافظة البالغ لهذه الجهود، موجهًا الشكر إلى جمعية البر والتقوى المصرية وفريق العمل.