قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق
ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات
تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
ترامب : نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا ممتازًا للغاية مع إيران
وزير الدفاع الإيطالي : إسرائيل تتوسع عسكريا في جنوب لبنان .. والوضع الإنساني قاتم
سويلم : رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي .. ومعالجة الصرف الزراعي
كواليس محاكمة سارة خليفة بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخـ درات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يترأس لجنة متابعة استيفاء المعايير الأكاديمية بكليتي الحقوق بكفر الشيخ دمياط

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

ترأس الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللجنة المكلَّفة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات بمتابعة استيفاء المعايير الأكاديمية بكليات الحقوق، حيث أجرت اللجنة اليوم الثلاثاء الموافق زيارتين ميدانيتين لكليتي الحقوق بجامعتي كفر الشيخ ودمياط.

وذلك في إطار تكليف المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة الكليات والوقوف على مدى استيفائها للمعايير الأكاديمية، وتوافر المقومات التعليمية والبحثية اللازمة لدعم جودة العملية التعليمية.

وتأتي الزيارتان في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لدعم جودة التعليم القانوني، ومتابعة الأداء الأكاديمي بكليات الحقوق، والتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير الوطنية ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقانونية المتسارعة.

وضمت اللجنة الدكتور حسن سعد سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار فرج موسى علي زاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، وعضو لجنة قطاع الدراسات القانونية من الخارج، وقد استهدفت الزيارتان متابعة سير العمل الأكاديمي والبحثي، والتأكد من توافر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للجامعات ومتطلبات تطوير التعليم القانوني، ويضمن تقديم برامج تعليمية وبحثية متميزة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

واستهلت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، حيث استقبلها الدكتور إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور ماهر أبو خوات، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وتابعت اللجنة سير العملية التعليمية والبحثية، واطلعت على جهود التطوير الأكاديمي والمؤسسي التي تشهدها الكلية.

كما واصلت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة دمياط، حيث كان في استقبالها الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، والدكتور سمير الجمال، عميد الكلية، وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، واطلعت اللجنة على الإمكانات التعليمية والبحثية بالكلية، وتابعت مدى استيفائها للمعايير الأكاديمية ومتطلبات الجودة والاعتماد.

وأشار خاطر إلى أن ما تشهده الجامعات المصرية من تطوير متواصل في البنية التحتية والمنظومة التعليمية يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًّا ودوليًّا.

كما أوضح أن الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجان المكلَّفة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تمثل إحدى الآليات المهمة لمتابعة جودة الأداء الأكاديمي بكليات الحقوق، والتأكد من استيفاء المعايير المنظمة للعملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم القانوني وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن تطوير التعليم القانوني يمثل أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ لما له من دور في إعداد كوادر قانونية وقضائية قادرة على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تؤدي دورًا محوريًّا في دعم التطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس جامعة المنصورة حرص الجامعة على مواصلة دورها الفاعل في دعم جهود تطوير التعليم الجامعي من خلال مشاركتها في أعمال اللجان والقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم مسارات التطوير المؤسسي والأكاديمي على مستوى الجامعات المصرية.

وشملت أعمال اللجنة خلال الزيارتين عقد لقاءات مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، ومناقشة سبل تطوير البرامج الدراسية القانونية وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، إلى جانب تفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمكتبات والمرافق التعليمية المختلفة، والاطلاع على الإمكانات المتاحة والخدمات المقدمة للطلاب، كما استمعت اللجنة إلى آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس بشأن تطوير البرامج الدراسية وآليات دعم البحث العلمي والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

الدقهليه جامعه المنصوره كلية حقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

المدير الفني البلجيكي

مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

ترشيحاتنا

شفط المياة بنفق الكورنيش

لتيسير الحركة المرورية.. جهود مكثفة لمعالجة تسريب مياه أسفل نفق كوبري النيل بالمنيا

محافظ الغربية

معدات الغربية تواصل إزالة التراكمات التاريخية بالمحطة الوسيطة بـ«مشال» في بسيون

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل أكبر حملة ميدانية لرفع التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى

بالصور

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد