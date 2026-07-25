مفاجأة بشأن مستقبل ميسي.. خطة واضحة للاستمرار حتى مونديال 2030

أكد الصحفي الأرجنتيني غونزالو بوناديو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال يضع نصب عينيه المشاركة في كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن قائد منتخب الأرجنتين سيواصل مشواره حتى وهو في سن 43 عامًا، بفضل احترافيته الكبيرة والتزامه الدائم بالتدريبات.

وأوضح بوناديو أن ميسي لم ينتقل إلى إنتر ميامي من أجل الاسترخاء أو الاكتفاء بالمنافسات المحلية، بل يواصل العمل بجدية للحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية، استعدادًا للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كوبا أمريكا وكأس العالم.

وأضاف الصحفي الأرجنتيني أن ميسي يمتلك القدرة على الاستمرار في الملاعب لسنوات إضافية، مستشهدًا بما يقدمه النجم الكرواتي لوكا مودريتش، حيث يمكن لقائد التانجو التراجع تدريجيًا إلى خط الوسط والقيام بدور صانع الألعاب، وهو ما قد يطيل مسيرته الكروية على أعلى مستوى.

واختتم بوناديو تصريحاته بالتأكيد على أن عقلية ميسي الاحترافية ورغبته المستمرة في المنافسة تمنحانه فرصة حقيقية للاستمرار مع المنتخب الأرجنتيني في المحافل الدولية خلال السنوات المقبلة، إذا حافظ على حالته البدنية والفنية.