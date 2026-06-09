افتتاح معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار بدمياط

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم ، معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار، والذي ضم أعمال طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة، إلى جانب مشروعات التخرج، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة التطبيقية وتنمية مهارات الطلاب وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة يسر عز الرجال ، عميد كلية الآثار، والأستاذ الدكتور عبده أباظة – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نبيل مبرك – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد البر ، المشرف على قسم الترميم وصيانة الآثار، والدكتورة مروة أبو الليف ، المدرس بالقسم، والدكتور أحمد رشدي ، المدرس بقسم إدارة المواقع والمتاحف الأثرية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي الأعمال المعروضة واستمع إلى شرح حول مراحل تنفيذها والأساليب العلمية والفنية المستخدمة في إعدادها، مشيدًا بما أظهره الطلاب من إبداع وتميز وقدرة على توظيف المعارف الأكاديمية في إنتاج نماذج ومشروعات تحاكي واقع العمل في مجالات الترميم والحفاظ على التراث ، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم، بما يسهم في تخريج أجيال مؤهلة تمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة للعمل في مجالات الترميم وصيانة الآثار.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال شملت نماذج لتغليف المقتنيات الأثرية، وأعمال الفسيفساء الجدارية، واللوحات الزيتية، والشبابيك الجصية، فضلًا عن نماذج محاكاة لمعابد مصرية قديمة، ونماذج للعرض المتحفي، وأعمالًا في مجال ترميم وصيانة المنسوجات والمخطوطات والأخشاب الأثرية، بما يعكس تنوع مجالات الدراسة والتدريب داخل القسم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة يسر عز الرجال، عميد كلية الآثار، أن المعرض يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها طلاب القسم على مدار العام الدراسي، ويعكس ما اكتسبوه من مهارات تطبيقية في مختلف مجالات الترميم والحفاظ على المقتنيات الأثرية، مؤكدة حرص الكلية على إتاحة الفرصة للطلاب لعرض أعمالهم وإبراز قدراتهم العلمية والعملية.