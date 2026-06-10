تعليم دمياط: لا شكوى من امتحان الاعداديه اليوم

أجرى ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية شملت عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، وذلك للوقوف على مدى انضباط اللجان وتوفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب، ​وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان استقرار العملية الامتحانية

​



​شملت جولة "وكيل الوزارة" تفقد ​لجنة الخياطة الإعدادية المشتركة و​لجنة الشاطئ الابتدائية التي تضم ​لجنة عزبة البرج الإعدادية بنين و​لجنة كفر حميدو الإعدادية بالإضافة إلى ​لجنة عزبة البرج الإعدادية بنات، والتي تضم لجنة عزبة البرج الرسمية للغات.

​

و​خلال جولته، حرص "عمـاره" على التحدث مباشرة مع الطلاب داخل قاعات الامتحانات لاستطلاع آرائهم حول مستوى الأسئلة، ووضوح الصياغة والطباعة.

و أبدى الطلاب ارتياحاً لمستوى الامتحانات، مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحة، مباشرة، وخالية من أي تعقيد، ومطابقة تماماً لما تم دراسته في كتاب التقييمات المدرسية والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المقررة من وزارة التربية والتعليم.

​وفي ختام جولته، وجّه " وكيل الوزارة" تعليمات مشددة لرؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكداً على أهمية توفير كافة سبل الراحة والدعم النفسي والبيئة الملائمة للطلاب، بما يضمن لهم أداء الامتحانات بأعلى درجات التركيز والاستقرار.