إنقاذ فتاه بعد ابتلاعها دبوس بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة مريضة تبلغ من العمر 15 عامًا، وتعاني من ابتلاع جسم غريب (دبوس).

وعلى الفور، تم استدعاء فريق الأمراض الصدرية لمناظرة الحالة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي والتأكد من استقرار العلامات الحيوية للمريض، ثم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة التي أوضحت وجود جسم غريب داخل الرئة اليسرى.

وبالتعاون مع قسم الأطفال

تم حجز المريض بالقسم، والتنسيق العاجل مع قسم التخدير لدخول غرفة العمليات، حيث تم إجراء منظار شعبي دقيق، أسفر عن استخراج الجسم الغريب بنجاح، دون حدوث أي مضاعفات، بفضل الله.

واكدت جامعه الازهر في بيان صادر عنها ، أن ماحدث قد عكس روح التعاون والتكامل بين أقسام المستشفى المختلفة، حيث تم العمل بشكل جماعي متميز بين قسم الأمراض الصدرية وقسم الأطفال وقسم التخدير بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمريض.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة وبدعم وتحت رعاية إدارة مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط.