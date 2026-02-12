مفيش مستحيل.. رد فعل مفاجئ من دويدار بعد فوز الزمالك على سموحة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الأربعاء، على نظيره سموحة السكندري بهدف دون مقابل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك “الزمالك يقدر ياخد الدوري مفيش مستحيل الزمالك ضد الظروف”.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد31 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر، فى المقابل يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.