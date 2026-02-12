والدها سحب منها الهاتف.. كواليس إنهاء طالبة ثانوي حياتها بـ سم فئران

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثة طالبة ثانوي أنهت حياتها بـ"سم الفئران" بعد سحب والدها الهاتف منها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم.

وشهدت إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر واقعة مأساوية، بعدما أنهت طالبة بالصف الثالث الثانوي حياتها داخل منزل أسرتها، عقب تناولها مادة سامة، في حادث هزّ مشاعر الأهالي وأثار حالة من الحزن داخل المنطقة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاة طالبة قاصر داخل مسكنها في ظروف تشير إلى إقدامها على إنهاء حياتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.



وبالفحص، تبين أن الطالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، تناولت مادة سامة يُشتبه في كونها «سم فئران»، داخل منزل أسرتها.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت عقب خلاف أسري نشب بينها وبين والدها بسبب الهاتف المحمول، حيث قام الأخير بسحب الهاتف منها، ما تسبب في دخول الطالبة في حالة نفسية سيئة انتهت بإقدامها على إنهاء حياتها.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية.