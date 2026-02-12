قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

دماء على ورقة عرفي.. عامل يكبل زوجته ويلقي بها من الطابق العلوى

دماء على ورقة زواج عرفي
دماء على ورقة زواج عرفي
إسلام دياب

تزوجها عرفيا في المرج، لكن ظل الشك يساوره من أن زوجته على علاقة بأحد آخر غيره، بعدم وجدها تمسح الرسائل من هاتفها باستمرار وتتحدث مع شخص آخر بصوت منخفض وبمجرد دخوله عليها تقول بإغلاق الموبايل، وعندما يسألها عن من كانت تحدثه تخبره أنها صديقتها.

تطور الشك إلى فكر ملك عليه كل جوانبه، وقرر الانتقام منها ووضع حد لتلك الشكوك وعدم طالبها بمصارحته عن هذه العلاقة التي تخيلها رفضت وأنكرت أنها ليس لها علاقة بآخر.

ضربها واعتدى عليها وقام بتكبيلها من يديها وقدميها وبتكميم فمها حتى لا تطلق صرخات استغاثة أو تفر منه، وقامت باستفزاز رجولته عندما وجهت له الشتائم ولكن بصوتها المكتوم من خلال إشارات ما جعله يحملها ويسقطها من الطابق العلوي ففارقت الحياة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

 على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، تبين العثور على جثة سيدة بها آثار تعذيب وكدمات وكسور متفرقة يجسدها وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل متهم بقتل زوجته بعد تعذيبها وتكبيلها وإلقائها من شرفة مسكنها بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان متزوجًا من المجني عليها عرفيًا، ونشبت بينهما خلافات بعدما ساورته الشكوك حول سلوكها، ما دفعه إلى الاعتداء عليها وتعذيبها وتكبيلها قبل أن يلقي بها من الطابق العلوي، حتى لقيت مصرعها في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

زواج زوج زوجة زواج عرفي قتل زوجته مشكلات زوجية

