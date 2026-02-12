بسعر لن تتوقعه ..إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

أطلقت شركة Truke سماعات Bass S2 المخصصة للنوم في الهند، مقدمةً منتجًا صوتيًا مصممًا خصيصًا للنوم، يهدف إلى توفير الراحة والاسترخاء.

تتميز هذه السماعات، التي تُباع بسعر تنافسي، بتصميمها المدمج داخل الأذن، وهيكلها المصنوع من السيليكون الناعم، وجودة صوتها المتوازنة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا لدخول عالم سماعات النوم. إليكم أهم المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار.

مواصفات وميزات جهاز Truke Bass S2

صُممت سماعات Truke Bass S2 خصيصًا للاستخدام الليلي، مع التركيز على الراحة أثناء جلسات الاستماع الطويلة. تتميز بتصميم داخلي صغير الحجم للغاية، ذي سطح أملس مصمم لتقليل الضغط أثناء الاستلقاء، خاصةً لمن ينامون على جانبهم

أما من حيث التصميم فقد صُنعت السماعات من مواد سيليكون لطيفة على البشرة، تهدف إلى توفير تثبيت آمن ومريح أثناء النوم. سماعات الأذن

كما يُساعد تصميمها خفيف الوزن وكابلها المرن على الحفاظ على الراحة أثناء الحركة طوال الليل.

ميزات Truke Bass S2

من حيث الأداء الصوتي، تأتي سماعات Bass S2 مزودة بمحرك صوتي بقطر 13 مم مصمم لتقديم صوت نقي ومتوازن، مناسب للموسيقى الهادئة.

تتميز السماعات بكابل TPE عالي المرونة مصمم ليدوم طويلاً أثناء الاستخدام الليلي وفي مختلف أوضاع النوم. يركز المنتج بشكل أساسي على تجربة الاستماع الهادئة بدلاً من الميزات الذكية النشطة، مما يجعله سهل الاستخدام للمستخدمين الذين يبحثون عن صوت خالٍ من التشتيت أثناء الراحة.

كما أن تصميمها الصغير يجعلها مناسبة للسفر أو جلسات الاستماع الهادئة خارج غرفة النوم.

سعر وتوافر جهاز Truke Bass S2

يبلغ سعر سماعات Truke Bass S2 في الهند 799 روبية. وكجزء من العرض الترويجي، يمكن للعملاء شراؤها بسعر 499 روبية (حوالي 5 دولارات) حتى 18 فبراير ومن المتوقع أن تتوفر السماعات أيضًا ابتداءً من 18 فبراير 2026 بنفس السعر الترويجي.