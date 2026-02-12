قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لن تتوقعه ..إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

سماعات أذن
سماعات أذن
لمياء الياسين

أطلقت شركة Truke سماعات Bass S2 المخصصة للنوم في الهند، مقدمةً منتجًا صوتيًا مصممًا خصيصًا للنوم، يهدف إلى توفير الراحة والاسترخاء. 

تتميز هذه السماعات، التي تُباع بسعر تنافسي، بتصميمها المدمج داخل الأذن، وهيكلها المصنوع من السيليكون الناعم، وجودة صوتها المتوازنة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا لدخول عالم سماعات النوم. إليكم أهم المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار.

مواصفات وميزات جهاز Truke Bass S2
صُممت سماعات Truke Bass S2 خصيصًا للاستخدام الليلي، مع التركيز على الراحة أثناء جلسات الاستماع الطويلة. تتميز بتصميم داخلي صغير الحجم للغاية، ذي سطح أملس مصمم لتقليل الضغط أثناء الاستلقاء، خاصةً لمن ينامون على جانبهم

أما من حيث التصميم فقد صُنعت السماعات من مواد سيليكون لطيفة على البشرة، تهدف إلى توفير تثبيت آمن ومريح أثناء النوم. سماعات الأذن

كما يُساعد تصميمها خفيف الوزن وكابلها المرن على الحفاظ على الراحة أثناء الحركة طوال الليل.

ميزات Truke Bass S2

ميزات Truke Bass S2

من حيث الأداء الصوتي، تأتي سماعات Bass S2 مزودة بمحرك صوتي بقطر 13 مم مصمم لتقديم صوت نقي ومتوازن، مناسب للموسيقى الهادئة.

تتميز السماعات بكابل TPE عالي المرونة مصمم ليدوم طويلاً أثناء الاستخدام الليلي وفي مختلف أوضاع النوم. يركز المنتج بشكل أساسي على تجربة الاستماع الهادئة بدلاً من الميزات الذكية النشطة، مما يجعله سهل الاستخدام للمستخدمين الذين يبحثون عن صوت خالٍ من التشتيت أثناء الراحة. 

كما أن تصميمها الصغير يجعلها مناسبة للسفر أو جلسات الاستماع الهادئة خارج غرفة النوم.

سعر وتوافر جهاز Truke Bass S2

يبلغ سعر سماعات Truke Bass S2 في الهند 799 روبية. وكجزء من العرض الترويجي، يمكن للعملاء شراؤها بسعر 499 روبية (حوالي 5 دولارات) حتى 18 فبراير ومن المتوقع أن تتوفر السماعات أيضًا  ابتداءً من 18 فبراير 2026 بنفس السعر الترويجي. 

سماعات Truke Bass S2 شركة Truke سماعات Bass S2 الاستخدام الليلي سعر تنافسي سماعات الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد