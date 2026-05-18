محافظات

معاناة يومية للمواطنين بسبب التكدس داخل مكتب بريد سرابيوم بالإسماعيلية

معاناة كبار السن
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد مكتب بريد سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية حالة من التكدس الشديد والزحام الكبير خلال الأيام الأخيرة، وسط شكاوى متزايدة من الأهالي، خاصة كبار السن والسيدات وأصحاب المعاشات، بسبب بطء الإجراءات وقلة عدد الموظفين والشبابيك العاملة داخل المكتب.


وأكد عدد من المواطنين أن المكتب كان يعمل في السابق بعدد أكبر من الشبابيك، قبل أن يتم تقليصها إلى عدد محدود، الأمر الذي تسبب في طوابير طويلة ومعاناة يومية للمواطنين، خصوصًا مع صرف المعاشات وبرامج “تكافل وكرامة” والخدمات المالية المختلفة.


ورصد الأهالي مشاهد مؤثرة لكبار السن والسيدات وهم ينتظرون لساعات طويلة داخل وخارج المكتب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزحام الشديد، مطالبين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وتوفير خدمة تليق بالمواطنين.
وناشد أهالي سرابيوم داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، سرعة التدخل ودعم المكتب بعدد إضافي من الموظفين، وتشغيل جميع الشبابيك المتاحة لتخفيف التكدس، مع توفير آلية لتنظيم دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حفاظًا على كرامتهم وتيسير حصولهم على الخدمات.


وأكد الأهالي تقديرهم لجهود الهيئة القومية للبريد والتطوير الذي شهدته العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية، إلا أن مكتب بريد سرابيوم أصبح بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المواطنين من المعاناة اليومية المتكررة.

