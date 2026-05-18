قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يُعرَض علينا ولم نشارِك في صياغته
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر: المودة والرحمة أساس كل حكاية حب
كوبا تتهم الولايات المتحدة بتلفيق تقرير يزعم وجود تهديد بطائرات مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإنسانية مرت من هنا.. أسرة تصطحب كلاب الشوارع من العشوائيات للمنزل الجديد

من عين الصيرة إلى بدر.. أسرة مصرية تنقل كلاب الشارع معها بعد التطوير
من عين الصيرة إلى بدر.. أسرة مصرية تنقل كلاب الشارع معها بعد التطوير
إسراء عبدالمطلب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة واسعة من الجدل بعد تداول فيديو لأسرة انتقلت من منطقة عين الصيرة في مصر القديمة إلى مدينة بدر، وهي تصطحب معها مجموعة من كلاب الشوارع التي كانت تعيش بجوارها منذ سنوات، في مشهد أثار موجة كبيرة من التفاعل بين مؤيدين اعتبروا ما حدث تصرفًا إنسانيًا يعكس الرحمة والوفاء، وآخرين رأوا أن القضية تفتح بابًا أوسع للنقاش حول ملف الكلاب الضالة وكيفية التعامل معها داخل المدن المصرية.

الفيديو الذي انتشر بشكل واسع أظهر الأسرة وهي تحاول نقل الكلاب معها بعد مغادرة المنطقة القديمة، خوفًا من بقائها وحدها دون مأوى أو مصدر للطعام، خاصة بعد إخلاء السكان للمكان ضمن أعمال التطوير ونقل الأهالي إلى مناطق سكنية جديدة وأكثر تنظيمًا.

إنسانية نادرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى فترة تطوير منطقة عين الصيرة ومحيطها ضمن خطة الدولة لإزالة المناطق العشوائية ونقل السكان إلى مجتمعات عمرانية جديدة. 

وخلال عمليات الإخلاء والانتقال، قررت إحدى الأسر عدم ترك الكلاب التي كانت تعيش في الشارع وتعتمد على السكان في الطعام والرعاية اليومية.

وبحسب روايات متداولة، فإن الأسرة رأت أن بقاء الحيوانات في منطقة أصبحت شبه خالية من السكان سيعرضها للجوع والتشرد، لذلك اصطحبتها معها إلى الحي الجديد بمدينة بدر، في خطوة وصفها البعض بأنها "تصرف إنساني نادر".

انقسام واسع على مواقع التواصل

أثار الفيديو حالة انقسام واضحة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر قطاع كبير من المتابعين أن ما قامت به الأسرة يمثل نموذجًا للرحمة والوفاء تجاه الحيوانات، مؤكدين أن الكلاب كانت جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية في المنطقة، وأن التخلي عنها بعد سنوات من رعايتها أمر قاسٍ وغير إنساني.

في المقابل، رأى آخرون أن التعامل مع الكلاب الضالة يجب أن يتم من خلال حلول مؤسسية وتنظيمية، وليس عبر نقلها إلى مناطق سكنية جديدة، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على السكان والأطفال

الرحمة بالحيوان

ومن جانبه، قال عمرو راشد، أحد سكان مدينة بدر، وجار الأسرة التي اصطحبت كلاب الشارع معها للمنزل الجديد، إن الفيديو المتداول مؤخرًا ليس حديثًا كما يعتقد البعض، لكنه عاد للانتشار حاليًا بعد تحوله إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يعود إلى فترة أعمال تطوير منطقة عين الصيرة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف راشد في تصريحات لـ صدى البلد، أن الواقعة جرت أثناء نقل السكان إلى مساكن جديدة أكثر تنظيمًا وحضارية، ضمن جهود تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن إحدى الأسر رفضت ترك كلاب الشوارع التي كانت تعيش في المنطقة، بعد أن تم إخلاؤها بالكامل من السكان، خشية أن تبقى الحيوانات دون طعام أو مأوى، فقررت اصطحابها معها إلى أماكن الإقامة الجديدة.

وأكد أن الرحمة لا ترتبط بالمستوى الاجتماعي أو الثقافي أو المادي، مشددًا على أن التعامل الإنساني مع الحيوانات يعكس قيم وأصول المجتمع، مستشهدًا بقول النبي: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، ومعتبرًا أن ما قامت به الأسرة يعكس سلوكًا إنسانيًا في الحفاظ على الكائنات التي اعتادت العيش معها.

واستشهد كذلك بالآية القرآنية: "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم"، موضحًا أنها تؤكد أن الحيوانات أمم مثل البشر في التنظيم والرزق والحياة، داعيًا إلى الرفق بها وعدم التخلي عنها، معتبرًا أن إساءة معاملة الحيوانات أو التخلي عنها قد يؤدي إلى سلوك عدواني منها، وأن الرفق بها ينعكس إيجابًا على الإنسان والمجتمع.

مصر القديمة مدينة بدر بدر عين الصيرة تصرف إنساني الحيوانات الكلاب منطقة عين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

مازدا CX-5 موديل 2026

سعر مازدا CX-5 موديل 2026 السعودية

تالوس

بسعر يتجاوز المليون دولار.. شاهد سيارة تالوس 911 آر تي الجديدة

نيسان فرونتير موديل 2027

نيسان فرونتير 2027 البيك أب الجديدة | صور

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد