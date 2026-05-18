رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس برلمانية النواب: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. ونرفض التدخلات الأجنبية

النائب أحمد خليل خير الله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب
النائب أحمد خليل خير الله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب أحمد خليل خير الله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، رفض التدخل الأجنبي لتفتيت وحدة ليبيا. 

و قال :" نستقبل اهل من اهلنا واخوة جمعنا الله بهم علي دين وعقيدة وقرب بيننا وربط بين شعبينا مصر وليبيا فهما قلبان في جسد واحد".

و أضاف  نستقبلكم اليوم ونحن نستقبل فقه الجوار، من هنا نؤكد من تحت هذه القبة علي ثوابت الدولة المصرية التي لا تقبل المساومة فاستقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر ونرفض التدخل الأجنبي لتفتيت هذا البلد العزيز ". مؤكدا ان حل الأزمة الليبية هو حوار ليبي وليبي.

و في نهاية كلمته وجه  " خير الله  " كلمة لرئيس الناوب الليبي باللهجة الليبية  مشيرا الى وجود علاقة نسب قديمية لاسرته في ليبيا . .

النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

