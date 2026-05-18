رئيس برلمانية النواب: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. ونرفض التدخلات الأجنبية

أعلن النائب أحمد خليل خير الله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، رفض التدخل الأجنبي لتفتيت وحدة ليبيا.

و قال :" نستقبل اهل من اهلنا واخوة جمعنا الله بهم علي دين وعقيدة وقرب بيننا وربط بين شعبينا مصر وليبيا فهما قلبان في جسد واحد".

و أضاف نستقبلكم اليوم ونحن نستقبل فقه الجوار، من هنا نؤكد من تحت هذه القبة علي ثوابت الدولة المصرية التي لا تقبل المساومة فاستقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر ونرفض التدخل الأجنبي لتفتيت هذا البلد العزيز ". مؤكدا ان حل الأزمة الليبية هو حوار ليبي وليبي.

و في نهاية كلمته وجه " خير الله " كلمة لرئيس الناوب الليبي باللهجة الليبية مشيرا الى وجود علاقة نسب قديمية لاسرته في ليبيا . .