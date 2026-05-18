رئيس مجلس النواب الليبي: مصر سند تاريخي لليبيا.. وعلاقات الشعبين تتجاوز حدود الجغرافيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي ، المستشار عقيلة صالح خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وليبيا، مشددًا على أن الروابط بين الشعبين تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات بين الدول لتصل إلى علاقات الدم والنسب والمصير المشترك.

ووجّه رئيس البرلمان الليبي الشكر إلى الدولة المصرية ومجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الدعوة تعكس قوة العلاقات والإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا الداعم الأكبر للشعب الليبي في مختلف المراحل التاريخية، بداية من دعم حركة الجهاد الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، مرورًا بمساندة ليبيا بعد الاستقلال، وصولًا إلى دعمها المستمر خلال السنوات الأخيرة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وأوضح أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم استقرار ليبيا سياسيًا وأمنيًا، مؤكدًا أن القاهرة تبنت منذ بداية الأزمة الليبية موقفًا ثابتًا يدعم وحدة ليبيا وسيادتها، ويدعو إلى حل سياسي شامل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

كما أشاد بالدور الإنساني الذي قدمته مصر للشعب الليبي، خاصة خلال كارثة إعصار “دانيال” بمدينة درنة، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ والمساعدات المصرية كانت من أوائل الجهات التي وصلت لدعم الأشقاء الليبيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي تطلع بلاده إلى مرحلة جديدة من التكامل والتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع مصر، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدًا بالدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.