السبت الحزين.. أندية فقدت بطولات قارية ومحلية| الزمالك والنصر الأبرز

شهد يوم السبت 16 مايو حالة من الصدمة الكروية لدى جماهير عدد من الأندية الكبرى بعدما انتهت مباريات نهائية وحاسمة في بطولات قارية ومحلية بخسارة فرق كانت تقترب من التتويج.

وتحولت أمال الفوز بالبطولات إلى خيبة في لحظات الحسم في يوم حمل الكثير من النتائج المؤلمة لعشاق كرة القدم.

وتكررت الصورة نفسها في أكثر من قارة حيث سقطت أندية كبيرة في النهائيات أو المباريات الحاسمة ليخرج اليوم في نهايته محمل بالخسائر وتطلق عليه جماهير كرة القدم وصف السبت الحزين.

الزمالك وخسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية

خسر الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الهزيمة في مباراة الإياب النهائية أمام اتحاد العاصمة الجزائري ليضيع حلم التتويج القاري وسط صدمة جماهيره.

وحقق فريق اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعدما تعادل 1-1 بمجموع المباراتين.

النصر السعودي وخسارة دوري أبطال آسيا

وخسر النصر السعودي لقب دوري أبطال آسيا بعد مباراة نهائية لم يتمكن خلالها من حسم اللقب ليخرج بخيبة أمل كبيرة.

وسقط فريق النصر أمام نظيره جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد حيث لم يستغل عاملي الأرض والجمهور.

تشيلسي وخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي

تعثر تشيلسي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في النهائي ليضيع عليه فرصة التتويج ببطولة محلية.

وانتهت أحداث المباراة بفوز مانشستر سيتي على البلوز بنتيجة1-0.

وبدا يوم أمس السبت يوما صعبا على جماهير الأندية الكبرى بعدما اجتمعت فيه خسائر عدة بطولات في أكثر من قارة ليعرف جماهيريا بأسم السبت الحزين.