تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، أماد ديالو، كوبي ماينو.

وفي الهجوم: برونو فيرنانديز، برايان مبويمو، ماتياس كونيا.

كما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

ألتاي بايندير، باتريك دورجو، تايلر مالاسيا، نصير مزراوي، ليني يورو، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، ويوشوا زيركزي.د

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست عصر اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة النتائج الإيجابية وإنهاء مشوارهم الجماهيري هذا الموسم بصورة قوية.

ويدخل الفريق اللقاء بعدما توقفت سلسلة التسجيل المتتالية في الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي أمام سندرلاند بالجولة الماضية، إلا أن اليونايتد حافظ على سجله دون هزيمة في آخر أربع مباريات بالبريميرليج، ليؤمن رسميًا مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.