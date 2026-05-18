الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ17 مليار دولار سنويا حتى 2028

أعلن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويا من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، وذلك في إطار التفاهمات الأخيرة بين البلدين.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن البيت الأبيض أوضح، في بيان حقائق صدر اليوم /الاثنين/، أن هذا التعهد جاء خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرا إلى أن قيمة الـ17 مليار دولار المذكورة لا تشمل التزامات بكين بشراء فول الصويا الأمريكي، و التي جرى الاتفاق عليها في أكتوبر 2025.

وكانت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين قد شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 65.7 % على أساس سنوي لتسجل 8.4 مليار دولار في عام 2025، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وذلك إثر جولات الرسوم الجمركية المتبادلة العام الماضي و التي أدت إلى انكماش حاد في حركة التجارة بين البلدين.

كما قلصت الصين بشكل كبير اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية منذ الولاية الأولى لترامب، إذ استوردت نحو 20% فقط من احتياجاتها من فول الصويا من الولايات المتحدة في عام 2024 (العام الذي سبق عودته إلى البيت الأبيض)، مقارنة بـ41% في عام 2016.

وأضاف البيان أن الصين ستعمل مع الجهات التنظيمية الأمريكية على رفع تعليق عمل منشآت لحوم الأبقار الأمريكية، واستئناف واردات الدواجن من الولايات الأمريكية التي ثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض ما أعلنته الحكومة الصينية سابقًا بشأن اعتزام أكبر اقتصادين في العالم إقامة "مجلس التجارة الأمريكي - الصيني" و"مجلس الاستثمار الأمريكي - الصيني".

ومن المقرر أن تتولى هذه المجالس معالجة القضايا المتعلقة بنفاذ المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين في إطار "آلية متبادلة لخفض الرسوم الجمركية"، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الصيني وانج يي.